お笑いコンビ・スピードワゴンの井戸田潤が、21日放送の都市伝説系人気YouTuber・Naokimanの冠番組『ナオキマンの都市伝説ワイドショー SEASON2』#1（ABEMA／毎週火曜後11：00）に出演。自身の愛車にまつわる“呪い”を告白した。【写真】これがうわさの…”ピンクのハーレーダビッドソン”に初ライドした井戸田の子ども『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』は、YouTubeチャンネルの登録者数が累計380万人を超える都市伝説