きょう午前、山形市あかねヶ丘陸上競技場の近くでクマの足跡が確認されました。クマの行方は分かっておらず、市が注意を呼び掛けています。 【写真を見る】【動画】山形市中心部でクマの足跡確認あかねヶ丘陸上競技場近くクマの行方はわからず 道路に残る足跡。道路上を移動した様子が見て取れます。 形からクマのものとみられています。 山形市によりますときょう午前９時４０分ごろ山形市長苗代の路上で足跡が確認されま