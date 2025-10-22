「My SoftBankアプリ」が、ソフトバンクのオンライン専用ブランド「LINEMO」に対応した。アプリバージョン2.23.0以降で利用できる。 My SoftBankアプリで、LINEMOの利用料金、データ通信容量、契約内容の確認ができるようになった。ほかにもポイントやキャンペーン情報のチェックもできる。ソフトバンクやワイモバイルで同一名義の回線を持っている場合、3ブランドの契約情報を同アプリ上でまとめて確