23日に行われるプロ野球ドラフト会議において、超目玉となるのが創価大のスラッガー、立石正広内野手。複数球団による1位指名が確実視されている中、大学日本代表の4番打者を引き当てるのはどの球団か、ファンの注目が集まっている。 ■広角に打てる点も魅力 立石は高川学園高時代、3年夏に甲子園に出場。1回戦・小松大谷戦でバックスクリーンに放り込み、周囲をアッと言わせた。パワーの片鱗を大観衆の前で見