この記事をまとめると ■輸入車がほしくてもまわりの目が気になって躊躇してしまう人も珍しくない ■嫌味に見えない範囲で気楽に乗れるオシャレな輸入車も数多く存在する ■見る人が見たときに「わかってる」と感じられるクルマを紹介する オシャレな輸入車に乗りたい人に捧ぐ５台 「庶民です！近所に嫌われたくないです！でもオシャレなクルマじゃなきゃ嫌です！」……そんな近所の目や、国産車に乗る上司の目を気にしながら