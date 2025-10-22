お笑いコンビ「かまいたち」の山内健司（44）が22日までに更新されたYouTubeチャンネル「かまいたちチャンネル」に出演。ふるさと納税で頼むものを明かした。今回は「【ふるさと納税2025】かまいたちが人気・激レアふるさと納税の返礼品をチェック！」とし人気ランキングを紹介した。山内は「むずいよね、散らして頼んだ方がいい、最近になって分かってきたけど。年末に一気に頼むと入れる場所なくなっちゃうから」とコメン