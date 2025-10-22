福井県の杉本知事が部下の職員に不適切な内容のテキストメッセージを送ったとして、セクハラを訴える通報が寄せられたことがわかりました。福井県は22日午後、記者会見を開き、今年4月に県職員から県が設けた外部の通報窓口にセクシャルハラスメントを訴える通報が寄せられたことを明らかにしました。具体的には杉本達治知事から不適切な内容のテキストメッセージが送られてきたということです。福井県は通報者のプライバシー保護