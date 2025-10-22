大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のAstemoリヴァーレ茨城が22日（水）、11月9日（日）にU15のバレーボール大会の開催が決定したことを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 『勝田ライオンズ×リヴァーレ杯』として開催が決まった今大会は、茨城県ひたちなか市の勝田ライオンズクラブが主催、Astemoが共催となり、茨城県内（主に近隣）で活動を行う6チームを招きU15のバレ&