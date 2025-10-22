東京・渋谷のビルで女子大学生の下着に手を入れ尻を揉んだなどとして、23歳の男が警視庁に逮捕されました。不同意わいせつなどの疑いで逮捕されたのは、足立区の無職・豊田啓人容疑者（23）です。豊田容疑者は今年7月、JR渋谷駅近くのビルでエレベーターを待っていた女子大学生（20代）の下着の中に両手を入れ尻を揉む、わいせつな行為をした疑いがもたれています。豊田容疑者は犯行のおよそ1時間後に、渋谷区内の女性会社員（20代