ロッテのサブロー監督（４９）が２２日、ＺＯＺＯマリンスタジアムで秋季練習後に取材に応じ、ドラフト１位指名選手について「決まってないよ」と話した。２０日までに１位候補として７人をリストアップしたが最終的な絞り込みについては「まだ変わってないんで、もう最終的に、ほんま（ドラフト会議）直前かなと思います」と明かした。指名選手を「ＡＩに聞いてみようと思って（笑）。今の時代（笑）」と冗談で報道陣の爆笑を