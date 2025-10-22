巨人・岡本和真内野手（２９）は２２日、都内にある球団事務所で行われた記者会見に吉本編成本部長とともに登壇。球団にポスティング制度を利用したＭＬＢ球団との移籍交渉を容認されたことを発表した。岡本は「ずっと（メジャーに）行きたいって気持ちはあって。一軍で試合に出るようになってから、交渉の場で『そういう気持ちがあります』っていうのはずっと話させてもらっていました」とメジャーへの切実な思いを明かし、「