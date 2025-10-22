M！LK・山中柔太朗と超特急・高松アロハ（※高は正式には「はしごだか」）がダブル主演する映画『純愛上等！』より、円（高松）と美鶴（山中）の日常をのぞき見できる場面写真7点が解禁。併せて追加キャストとして、那須ほほみ、山中聡、芸人・オラキオの出演が発表された。【写真】ほっこりからドキドキまで『純愛上等！』場面写真イッキ見！原作の『純愛上等！』は、『ノンケ上司、30日の開発メソッド』『佐久間くんと多喜く