町家をリノベーションした温もり空間五条エリアは、京都駅と四条の中間に位置し、ホテルやゲストハウスも多く、国内外の観光客が行き交う今注目のエリアです。飲食店やカルチャースポットも続々と登場し、今後ますます注目されていく五条エリアに2025年6月2日、うどん店「おうどん一（はじめ）」がオープンし、早くも話題を集めています。 店舗は、もともと古民家だった町家をリノベーション。長い時間を経て味わいを増した梁や柱