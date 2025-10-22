サムスンは22日、Android XR搭載ヘッドセット「Galaxy XR」の発表会において、AIグラスを開発中であることを明らかにした。 サムスンのビジョンによると、XRデバイスは、没入型のヘッドセットから一日中着用できるAIグラスまで幅広く展開され、それぞれが1日のさまざまなシーンで活躍する存在になるという。 とくにAIグラスは、軽量なメガネ型デバイスというフォームファクタを採用し、没入型ヘッドセ