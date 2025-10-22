巨人の石塚裕惺内野手が２２日、昨年のドラフト会議からの１年を振り返った。昨年１０月２４日のドラフト会議で巨人に１位指名されてから約１年。プロ１年目は左手の故障で２度の離脱もあったが、イースタン・リーグで打率３割２分７厘、３本塁打、２５打点をマーク。１軍デビューを果たしてプロ初安打も放った。課題も収穫もあったルーキーイヤーを「ケガとかもあって、いろんなことがあった。早いように感じました」と語った