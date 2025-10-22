ラグビーリーグワン１部・静岡ブルーレヴズは２２日、新ジャージー発表会見を静岡市内で開いた。ファーストジャージーは従来と同じ青を基調にしているが、首元にワンポイントで赤色が入った。また、セカンドは赤からグレーに変更。右胸には武具などに用いられた「うろこ模様」を富士山で再解釈したデザインがほどこされた。静岡が誇る「日本一深い駿河湾」がファーストの青に、「日本一高い富士山」の冬景色がセカンドのグレー