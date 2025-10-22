巨人は２２日、岡本和真内野手（２９）が今オフにポスティングシステムを利用してのメジャー挑戦することを容認したと発表した。都内で会見を開き、吉村編成本部長と岡本が出席した。巨人の野手では０２年の松井秀喜以来。巨人の大黒柱のＭＬＢ挑戦決定にファンも大揺れ。ネット上には「いくのね寂しすぎるけど応援する容認されて良かったでも寂しいよ」「えーーーーーやだやだやだやださみしい岡本は日本にいてよー日