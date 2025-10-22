大阪・北堀江にオープンした新食感ヨーグルトとアサイの専門店「müno YOGURT & ACAI」韓国や日本で人気上昇中の「グリークヨーグルト」。2025年8月、おしゃれな北堀江の街にグリークヨーグルトとアサイの専門店「müno YOGURT & ACAI」がオープンしました。シンプルかつ洗練されたモノトーンでまとめられた店内で、ギリシャ発祥のグリークヨーグルトとブラジル発祥のフルーツ・アサイーを使ったヘルシースイーツ