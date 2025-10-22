資料郵便局の配達車両 日本郵便で配達員の飲酒を検査する「点呼」が適切に行われていなかった問題で、国土交通省中国運輸局は22日、新たに岡山県の郵便局2カ所を含む中国地方5県の合わせて10の郵便局、11台の自動車に対し39日～137日間の使用停止処分を通知したと発表しました。処分の効力の発生は10月29日からとなります。 中国運輸局によりますと、行政処分の発表は今回で4回目で、日本郵便の全国の110カ所に対し