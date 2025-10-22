22日午後、福岡市東区で、積み降ろし作業中の男性が鋼材の下敷きになる事故がありました。男性はその場で死亡が確認されました。警察と消防によりますと、22日午後3時すぎ、福岡市東区箱崎ふ頭で、同僚の男性から「男性が鋼材の下敷き、体全体が下敷きになっている」と消防に通報がありました。男性は30代とみられていて、救助されましたが、通報からおよそ15分後にその場で死亡が確認されました。積み降ろしの作業中に、何らかの