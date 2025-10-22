◇女子ゴルフツアーNOBUTAGROUPマスターズGCレディース（2025年10月22日兵庫県マスターズGC＝6562ヤード、パー72）賞金総額2億円のビッグトーナメント「NOBUTAGROUPマスターズGCレディース」はあす23日から4日間、兵庫県のマスターズGCで開催される。今季から米ツアーを主戦場とする岩井千怜（23＝Honda）はプロアマ戦で最終調整。「毎年優勝したい気持ちで来ている。今週も優勝したい気持ちで臨みます」と意気込