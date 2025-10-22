女優の市毛良枝（75）が22日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）に出演。100歳で亡くなった母の介護について振り返った。司会の黒柳徹子から「誰かを介護している時間が長いって？」と振られた市毛は「そうですね、親が年取って産んでる子ですからしょうがないですけどね。父の時は2カ月で短かったんですけど、考えたら父の時から始まって母の介護をしてという感じで。（期間は）足かけ13年です」と話した。