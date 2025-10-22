テレビ朝日の安藤萌々アナウンサー（27）が22日、自身のインスタグラムを更新。旅先での写真を披露した。安藤アナはフランス国旗の絵文字に「NICE」と書き出し、「小学校1年生から…20年以上の付き合いがある親友と」と報告。白いトップスに花柄のスカートを合わせ、生花店での写真や、親友との2ショット写真をアップした。そして「沖まで泳いたり、太陽を浴びながらお昼寝をしたり。アクティブに光合成しました！」と満喫。