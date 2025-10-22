越谷アルファーズの安斎竜三監督バスケットボールBリーグ1部（B1）の越谷は22日、選手に対するハラスメント行為でリーグから活動禁止などの処分を受けた安斎竜三監督を23日付で現場復帰させると発表した。上原和人社長はクラブを通じ「反省の姿勢や今後の指導育成の考え方を踏まえ、辞任ではなく再出発の機会を与えるという判断に至った」などと説明した。安斎氏は「復帰については、さまざまなご意見があると思う。失われた