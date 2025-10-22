マダガスカル首都アンタナナリボの大統領府で、共同通信との単独会見に応じるミカエル・ランドリアニリナ大佐＝21日（中野智明氏撮影・共同）【アンタナナリボ共同】アフリカの島国マダガスカルでクーデターを主導し、暫定大統領就任を宣言した軍のミカエル・ランドリアニリナ大佐（52）は21日、共同通信に対し、Z世代のデモを契機とした権力掌握を正当化した。暫定政権に「若く優秀な人材が必要」とし、Z世代の閣僚起用を視野に