アメリカの大手メディア「ワーナー・ブラザース・ディスカバリー」は、全事業の売却を含む幅広い選択肢の検討を始めたと発表しました。映画やテレビ事業、ニュース専門局CNNなどを傘下に持つ同社は、業績の低迷を背景に、これまで映画・配信部門とテレビ部門を分離する再編計画を進めてきました。しかし21日、複数の企業から買収の打診を受けたことを明らかにし、会社全体の売却も選択肢のひとつとして検討するとしています。デビ