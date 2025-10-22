2025年も秋の味覚として定番のワインが日本に到着しました。22日朝、羽田空港でお披露目されたのはフランスのボジョレー地区でその年に収穫されたブドウでつくる新酒「ボジョレ・ヌーボー」2640本です。2025年は春先から気温が高く、雨が少なかったため、ブドウが凝縮し、甘くて濃い味わいに仕上がっているとのことです。2024年よりもハーフボトルの取扱量を増やすことで、さらなる顧客の拡大を狙っています。販売価格についても、