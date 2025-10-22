世界最大のミスコンテスト「ミス・ワールド・ジャパン2025」日本大会が22日、都内で行われ、ファイナリスト34人の中から、川名祐衣さん（24）が来年開催予定の世界大会へ臨む日本代表に選ばれた。メイクアップミューズ賞とのダブル受賞。大手芸能事務所オスカープロモーション所属で女優やモデルとしても活躍中で、昨年にはミス・アース・ジャパン日本大会にも出場しており、悲願の栄冠となった。発表されると顔を両手で覆い、少し