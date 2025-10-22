犬が秋に体調を崩しがちな理由 1.寒暖差によって自律神経が乱れること 犬が秋に体調を崩しがちなのは、寒暖差によって自律神経が乱れることが理由です。 人間と比べると、犬はあまり体温調節が得意な方ではありません。そのため、日中と朝晩の気温差が大きくなる秋は、寒暖差による影響を受けやすくなります。 自律神経が乱れると、食欲が低下してごはんを食べ残すようになったり、倦怠感からお散歩を嫌がるようになったりす