「唐辛子ツナ炒飯」マルハニチロは、冷凍食品「WILDish」シリーズから韓国版「唐辛子ツナ炒飯」を、12月上旬から、公式オンラインショップ「マルハニチロダイレクト」ならびに一部小売店で、数量限定発売する。WILDishシリーズは個食型フィルム包装容器を採用し、フードロス削減・プラスチック使用量削減など環境への配慮と、簡便調理や個食ニーズなど世界的なトレンドに対応した冷凍米飯シリーズ。2019年の発売以来、多くの消費者