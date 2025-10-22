カンロ飴やピュレグミなどでおなじみのカンロは、「一度食べたら、沼にハマる。」魔性のグルメキャンディシリーズ第4弾として、「魔性のピーナッツバタークランチ」を10月28日から発売する。魔性のグルメキャンディシリーズは、「一度食べたら、沼にハマる。」をコンセプトとしたカンロの新たなキャンディシリーズ。“背徳感”をキーワードに、シリーズを通して”ヤミつきになる味わい”を届けている。昨年9月に第1弾として発売し