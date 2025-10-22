なか卯が展開する丼ぶりと京風うどんの「なか卯」は、10月29日午前11時から、華やかな見た目とお値打ち感で毎年好評を得ている「天然いくら丼」を今年も販売する。「天然いくら丼」は、大粒の天然いくらをたっぷりと盛り付けた贅沢な味わいの商品とのこと。粒の大きないくらを使用することに加え、並盛のいくらの量を昨年から増量。プチプチと弾ける食感や濃厚な旨みをより一層堪能できる商品に仕上げている。口いっぱいにあふれる