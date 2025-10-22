青山商事は、長年培ったメンズテーラードの知見を生かしたこれまでにない全世代向け新シリーズ「みんなのスーツ」メンズスタイルを、11月1日から「洋服の青山」全店、「スーツスクエア」全店および、公式オンラインストアで発売する。これまでその時代に合わせながらさまざまな商品を開発してきたが、今回は“すべての人に、似合うスーツを。”コンセプトに、全世代向け新シリーズ「みんなのスーツ」を企画した。「みんなのスーツ