化粧品の国内市場総合マーケティングビジネスの富士経済は、機能性の高い商品展開による単価アップやメイクのステップ数を増やすアイテムの好調、インバウンド需要の拡大、値上げなどによって伸びが続き、2024年にはコロナ前の規模を上回った化粧品市場を調査した。その結果を「化粧品市場トレンド横断分析 2025 総括・価格帯分析編」にまとめた。2026年予測（2024年比）では、値上げによる対象商品の増加に加え、ラスティング効果