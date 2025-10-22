大阪市に本社を置く農業機械メーカー大手の「クボタ」は、来年１月１日付けで、現副社長の花田晋吾氏が代表取締役社長・ＣＥＯに就き、現社長の北尾裕一氏が代表取締役会長に就く人事を発表、２２日、二人が記者会見を開きました。クボタは２０２６年５月に、現在の大阪・ミナミ（浪速区）から、大阪・キタの「グラングリーン大阪」への本社移転が決定していて、その後、難波にある本社跡地の活用についても関心が高まっていま