１０月２３日に告示される広島県知事選挙の投票を呼びかける看板が設置されました。県庁の前には２２日朝、縦２．５メートル、横４．５メートルの大型看板が設置されました。若者や子育て世代を中心に人気の楽曲「エビカニクス」で知られる音楽ユニットの「ケロポンズ」が投票を呼びかけるデザインになっています。また、啓発動画も制作し、４年前の前回の知事選では３４．６７％だった投票率アップを目指します