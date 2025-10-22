書店の廃業・倒産が相次ぐ中、人気を集める「町の本屋」が大阪市内にある。1970年創業の正和堂書店は、店独自のブックカバーがSNSで話題となり、いまでも新作ができると店先に行列ができる。なぜブックカバーを作るようになったのか。3代目店主の小西康裕さんに、フリーライター・マーガレット安井さんが取材した――。撮影＝プレジデントオンライン編集部正和堂書店3代目店主小西康裕さん - 撮影＝プレジデントオンライン編集部