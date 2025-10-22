広島市の住宅でベトナム人女性が殺害された事件は、発覚から２２日で１週間です。犯人は捕まっておらず、周辺住民の不安が続いています。この事件は１０月１５日夕方、広島市西区中広町の集合住宅でグエン トゥイ ガーさんが血を流し死亡しているのが見つかったものです。頭部を硬いもので殴られており、犯人は逃走中です。１週間が経った２２日も、現場近くの小学校では一部の児童が保護者に付き添われて登校していま