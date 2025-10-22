自身のスマートフォンを手に、インタビューに答える愛知県豊明市の小浮正典市長＝9月、豊明市役所愛知県豊明市は22日、スマートフォンの使用目安を1日2時間以内とするよう促す条例を巡り、一部市民にアンケートを実施した結果、1日施行後の使用時間の変化について「なかった」と回答したのが65.4％に上ったと明らかにした。「あった」と答えたのは7.1％にとどまり「なかったが気にするようになった」は27.5％だった。睡眠時間