23日（木）は天気の回復する地域が多く、本州付近は洗濯日和に恵まれそうです。水曜日より気温がの高い地域がほとんどで、昼間は日差しが心地よいでしょう。一方、北海道は寒気の影響で天気が変わりやすいので、急な雨や落雷、突風に注意して下さい。山地では雪が降りそうです。沖縄は先島諸島で記録的な大雨となっていますが、23日（木）も前線の影響を受ける予想です。局地的に激しい雷雨となり、さらに雨量が増えるおそれがある