日本ハムは22日、八木裕打撃コーチを契約満了に伴い、退団することになったと発表した。八木コーチは現役時代、阪神一筋でプレーし、引退後も09年〜15年にかけて阪神で指導者を務めた。阪神時代に一緒にプレーした新庄剛志監督が務める日本ハムで、23年から3年間一軍の打撃コーチを担当した。