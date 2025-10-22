「“斬新”2人乗りシエンタ」がスゴい！トヨタは2025年8月5日、人気のコンパクトミニバン「シエンタ」の一部改良モデルを発売しました。同時に、MODELLISTA（モデリスタ）ブランドより、バン仕様のコンプリートカー「JUNO（ジュノ）」が新たに設定されたのですが、一体どのようなモデルなのでしょうか。トヨタ新「“2人乗り”シエンタ」登場！【画像】超カッコいい！ これが斬新「“2人乗り”シエンタ」です！（30枚以上）初