今夜にかけて関東から西の太平洋側は冷たい雨が続く。明日23日は天気回復し、24日にかけて広く秋晴れ。ただ、25日は東海や関東で天気が崩れ、26日は雨エリア拡大。27日は全国的に北風が強まり、東京地方や近畿地方で木枯らし1号となる可能性。北日本は次第に冬の嵐か。今夜にかけて広く雨関東など冬の寒さ今日22日(水)は、南の海上に停滞する前線の影響で、関東から九州にかけての太平洋側を中心に断続的に雨が降っています。沿