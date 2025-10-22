巨人は、９・１０月度の「スカパー！サヨナラ賞」を受賞した坂本勇人内野手の記念グッズを、２２日から巨人公式オンラインストアで受注販売すると発表した。坂本は９月１３日の阪神戦（東京ドーム）で、１点を追う９回裏１死二・三塁の好機に代打で登場。中堅へ２点適時打を放ち、チームを１１―１０のサヨナラ勝ちに導いた。グッズはＴシャツやフェイスタオルなど計１０点が用意されており、チームメートと笑顔でハイタッチ