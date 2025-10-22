この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に、ペットにまつわるエピソードを集めました。元気がないときも思わず笑顔になれるような癒やしのエピソードをどうぞごらんください。 ぬいぐるみの隣でぐっすり…愛があふれてくる寝顔に4万いいね ヤマネコ(@ymnc_rf)さんが投稿したある写真です。動物が寝ている姿は、愛らしくて癒やされますよね。ヤマネコさんの愛猫は、お昼寝中にとてもかわいい姿を