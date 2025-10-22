ドジャースのロバーツ監督が日本時間22日、リーグ優勝決定シリーズでMVPを獲得した大谷翔平選手がとった行動について称賛しました。大谷選手は日本時間18日に行われたブリュワーズとのシリーズ第4戦、「1番・投手兼DH」で出場し投手としては6回0/3を10奪三振、被安打2、無失点の好投。打者としてはホームラン3本という圧巻の成績でチームの勝利に貢献しました。この活躍で大谷選手がシリーズのMVPに輝きトロフィーを受賞。大谷選手