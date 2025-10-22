ドジャースは日本時間25日から世界一を懸けてブルージェイズと対戦します。ナ・リーグ優勝決定シリーズのMVPは大谷翔平選手。ア・リーグ優勝決定シリーズのMVPはウラジーミル・ゲレロJr.選手。この2人が優勝決定シリーズでどのような成績を残したのか振り返っていきます。大谷翔平選手は優勝決定シリーズの第1戦から第3戦までで、11打数2安打のみという結果でしたが、3連勝で第4戦を迎えます。第4戦は「1番・投手兼DH」の投打二刀