µð¿Í¤Ï22Æü¡¢¤¢¤¹23Æü¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ë¸þ¤±¤ÆÅìµþ¡¦Âç¼êÄ®¤Ç¥¹¥«¥¦¥È²ñµÄ¤ò¼Â»Ü¡£ÜÔ¾¾¿­²ð¥¹¥«¥¦¥ÈÉô¥¹¥«¥¦¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤¬¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢ÊÆ¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç¤Îº´¡¹ÌÚÎÛÂÀÏºÆâÌî¼ê¡Ê20¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥ê¥¹¥È¤Ë¤Ï¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£27Ç¯¤«¤é¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤âDHÀ©¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¡ÖÇ½ÎÏ¤Î¹â¤¤Áª¼ê¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÇDH¤¦¤ó¤Ì¤ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÇ½ÎÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥ê¥¹¥È¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£»ØÌ¾¤¹¤ë¤Ê¤é»ÙÇÛ²¼¤«¤ÈÌä¤ï