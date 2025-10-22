千葉県市原市の柔道塾で複数の女子児童に性的暴行を加えた罪などに問われている元塾長の男に対し、千葉地裁は懲役22年の実刑判決を言い渡しました。【写真を見る】就寝中に…13歳未満の複数の女子児童へ性的暴行など 11の罪に問われている柔道塾元塾長の男に懲役22年の実刑判決千葉地裁市原市の柔道塾の元塾長・石野勇太被告（33）は、柔道塾の塾生の13歳未満の複数の女子児童に対し、就寝中に性的暴行を加えたうえ、その様