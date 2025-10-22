【ワシントン＝池田慶太】米ＣＢＳニュースは２１日、サウジアラビアで実権を握るムハンマド・ビン・サルマン皇太子が１１月に訪米し、トランプ米大統領とホワイトハウスで会談すると報じた。「アラブの盟主」を自任するサウジはパレスチナ自治区ガザの戦後統治や復興で重要な役割を果たすことが見込まれる。会談では米提案のガザ和平計画の実現に向けた協力を確認する見通しだ。第２次トランプ政権発足後、ムハンマド皇太子の